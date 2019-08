A classificação à semifinal da Copa Sul-Americana representa um reforço para as finanças do Corinthians. O empate com o Fluminense, nesta quinta-feira, e a conquista da vaga pelo gol feito fora de casa renderam US$ 800 mil de premiação ao clube, cerca de R$ 3,3 milhões. Os prêmios acumulados no torneio já somam R$ 10,1 milhões. Em sua sexta participação no torneio, é a primeira vez que o time chega à semifinal.