Corinthians e Palmeiras fazem um clássico que promete parar a cidade no sábado. O time alvinegro vem de três jogos sem vitória, mas sabe que vencer o rival pode fazer com que todos os problemas passados sejam superados. Os repórteres Daniel Batista e Ciro Campos falam o que esperar do clássico e destacam os pontos fortes e fracos do rival que podem fazer a diferença no confronto que será na Arena Corinthians.