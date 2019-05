A Arena Corinthians completou cinco anos nesta sexta-feira com uma dívida de R$ 1,1 bilhão. Em entrevista para o Estado, Amir Somoggi, sócio-diretor da empresa da marketing esportivo, Sports Value, fez uma análise sobre as finanças do estádio. Para ele, o modelo atual é inviável a ponto de dizer que compensaria o clube continuar alugando o Pacaembu.