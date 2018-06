Podcast Corinthians: contratação surpresa e time com cara nova

O Corinthians estreou na temporada superando o PSV e no sábado encara o Rangers, da Escócia, pela Florida Cup. Ainda é cedo para falar, mas dentro das limitações corriqueiras de um time em pré-temporada, o desempenho até foi bom da formação titular, que terá mudanças. O clube está próximo de anunciar mais três reforços, que chegam com capacidade para serem titulares, casos de Henrique, Henrique Dourado e Matheus Vital. Os dois primeiros serão titulares certos. Já o terceiro deverá buscar seu espaço.

