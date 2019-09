O técnico Fábio Carille terá vários desfalques para escalar a equipe do Corinthians para o próximo jogo, diante do Ceará, pelo Brasileirão. Além das quatro ausências por seleções (Pedrinho na brasileira sub-23, Fagner na principal, além de Sornoza na equatoriana e Araos na chilena), dois atacantes ficaram fora dos treinamentos de campo por problemas médicos: Everaldo (pubalgia) e Boselli (leve torção no tornozelo).