O Corinthians pagou 1,5 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao Torino pela contratação do lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador deve ter o novo contrato oficializado nos próximos dias. Já o paraguaio Romero se despedirá no próximo dia 14, mas chamou a atenção nas redes sociais nesta terça com mensagem no Instagram.