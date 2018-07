Em cerca de um mês, o Corinthians vendeu quatro titulares por um preço bem menor do que os rivais arrecadaram com seus atletas. O motivo é o fato do clube alvinegro atravessar uma grande dificuldade financeira e não conseguir valorizar como deve seus atletas. O repórter Daniel Batista comenta o assunto e fala sobre o que esperar da equipe alvinegra para a sequência da temporada.