Podcast Corinthians: Destaque na seleção olímpica, Pedrinho entra na mira de clubes europeus

Pedrinho marcou um gol na estreia da seleção olímpica no Torneio de Toulon, na goleada por 4 a 0 sobre a Guatemala. Na sequência, em novo 4 a 0, desta vez sobre a França passou em branco, mas fez uma grande partida. Chegou a dar uma sequência de chapéus nos adversários que levantou os torcedores na arquibancada. O bom futebol colocou o atacante novamente na mira dos clubes europeus. Pedrinho tem contrato com o Corinthians até o fim de 2020 e multa rescisória no valor de 50 milhões de euros.