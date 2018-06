Podcast Corinthians: Dia de mais um destaque improvável?

O Corinthians pode ser campeão na próxima quarta-feira, dependendo dos resultados das duas próximas rodadas. Para isso, é fundamental vencer o Avaí, sábado, na Arena Corinthians. O repórter Daniel Batista destaca a possibilidade de, assim como aconteceu contra o Atlético-PR, o time contar com um herói improvável para derrotar os catarinenses. No jogo contra o Furacão, Giovanni Augusto e Walter brilharam. Será que Kazim acaba com a seca de gols de quase nove meses?