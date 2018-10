Podcast Corinthians: Diretor de futebol analisa importância financeira do time estar na final da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, o jogo de ida da final da Copa do Brasil. A volta será na próxima quarta-feira, em Itaquera. Na véspera, o clube confirmou que haverá treino aberto aos torcedores em troca de um quilo de alimento.

O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves conversou com o Estado e falou sobre a importância de o time estar na decisão do torneio. A competição é a que distribui maior premiação no continente. O vice receberá R$ 20 milhões e o campeão faturará R$ 50 milhões.