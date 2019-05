O Corinthians receberá o São Paulo no domingo, às 19h, na arena em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo de Alexandre Pato contra o time alvinegro desde que ele deixou o clube em 2014. O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves disse que o jogador será muito bem recebido. Agora resta aguardar como se comportará o torcedor diante do atacante.