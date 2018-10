Podcast Corinthians: Diretoria já deveria se mexer para renovar com Danilo

O meia Danilo tem 39 anos e está no Corinthians há nove. Nesse período, disputou 352 jogos com a camisa alvinegra, marcou 35 gols e só não levantou o troféu da Copa do Brasil.

De resto, o veterano deu pelo menos uma volta olímpica nos torneios que disputou. Danilo é bicampeão paulista (2013 e 2018), tri brasileiro (2011, 2015 e 2017), e também faturou a Recopa Sul-Americana (2013), a Libertadores (2012) e o Mundial (2012).

Por tudo isso e pelos dois gols marcados na vitória sobre o Bahia por 2 a 1 no último sábado, que afastaram o Corinthians do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube deveria atender ao pedido do jogador e renovar seu contrato por mais uma temporada. Danilo disse que pretende atuar até o fim de 2019 e, se possível, gostaria de encerrar a carreira no Corinthians.