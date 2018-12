Podcast Corinthians: Diretoria projeta 2019 perfeito, só falta combinar com a concorrência

Para a diretoria do Corinthians, 2019 será um ano perfeito: com dinheiro no caixa, grandes jogadores no elenco e títulos. Falta apenas combinar com a concorrência.

Na prática, o clube está sem um patrocínio master desde abril de 2017, ainda não vendeu o naming rights da arena e o atual elenco terminou o Brasileirão a dois pontos do rebaixamento.

Para sair dessa situação, além de conseguir aumentar sua receita, o time precisa ao menos de três grandes jogadores para chegar e assumir a condição de titular. Tem que contratar um zagueiro para fazer companhia a Léo Santos, um meia para atuar ao lado de Jadson e um centroavante para encerrar essa seca de gols.