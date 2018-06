Podcast Corinthians: Diretoria teme que polêmicas com a arbitragem faça o time ser prejudicado

Mais uma vez o Corinthians se vê envolvido em uma polêmica com arbitragem e a diretoria se mostra preocupada com isso. O temor nos bastidores é que, após marcações discutíveis na partida contra Vasco e São Paulo, os árbitros possam prejudicar o clube para evitar a teoria da conspiração de que “a arbitragem está beneficiando o clube”. O repórter Daniel Batista ainda conta que o clube está próximo de acertar com um novo patrocínio master e que terá de ter maior atenção com Santos e Palmeiras na luta pelo título do Brasileiro.