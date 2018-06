Podcast Corinthians: Elenco limitado pode custar o título ao time de Carille

A limitação do elenco do Corinthians tão falada no início da temporada parece que começou a atrapalhar justamente agora, na reta final do Brasileiro. O técnico Fábio Carille tem poucas opções para escalar e isso faz com que os jogadores se desgastem demais e, consequentemente, caiam de rendimento. O repórter Daniel Batista fala sobre a dificuldade do treinador para conseguir rodar o elenco e aponta essa semana como a mais importante do ano para a equipe, que no domingo encara o Palmeiras, na Arena Corinthians.