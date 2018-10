Podcast Corinthians: Em semana difícil, time perde Jadson e fica a três pontos do rebaixamento

O Corinthians teve uma semana difícil dentro e fora de campo. O meia Jadson machucou a panturrilha direita no treino de quarta-feira e deve ficar de fora do confronto com o Bahia, sábado, em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para piorar, o Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 e deixou o Corinthians a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Agora, se perder em Itaquera e houver a combinação de outros cinco resultados, o time alvinegro terminará a rodada no grupos do descenso.