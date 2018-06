O Corinthians enfrenta o Santos no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, com força máxima. O técnico Fábio Carille terá apenas pela 12ª vez na temporada, todos seus principais jogadores em condições de jogo. O repórter Daniel Batista comenta sobre o que esperar do jogo, o que significa o time ter força máxima e também sobre a nova fase do volante Gabriel.