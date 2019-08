O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, reuniu o Conselho Deliberativo do clube na segunda-feira para informar que havia feito um acordo com a Odebrecht. Há um contrato, que falta ser assinado, em que o clube se compromete a pagar mais R$ 160 milhões para a construtora. Ou seja, agora tem o BNDES, os CIDs e esse valor para que o estádio seja quitado. Foi mais um passo dado à frente, mas ainda está longe de chegar no fim dessa trilha.