O Corinthians enfrenta o Santos nesta quarta-feira no primeiro clássico de Osmar Loss no comando da equipe. O time aposta no bom retrospecto diante dos rivais para superar a equipe da Baixada Santista e voltar a aparecer entre os líderes do campeonato. O repórter Daniel Batista fala do momento da equipe e da queda de rendimento de Rodriguinho.