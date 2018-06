O Corinthians enfrenta o Patriotas nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, tendo a vantagem de jogar pelo empate por 0 a 0 e diante de uma arena mais uma vez lotada. Enquanto isso, a diretoria alvinegra busca no mercado um substituto para Pablo, que só volta aos gramados dentro de cinco semanas.

