Após disputar apenas quatro jogos em 34 dias, o Corinthians se prepara para o clássico com o Santos, mas também para dar início a uma sequência de cinco jogos em 14 dias, período que vai exigir bastante do elenco alvinegro. Time vai conseguir recuperar o bom futebol e se manter com folga na liderança do Brasileiro? Além disso, terá dois jogos de mata-mata contra o Racing-ARG, pela Copa Sul-Americana.