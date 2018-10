Podcast Corinthians: Fiel faz fila quilométrica para ver treino e Jair esconde escalação para a final

O Corinthians fará nesta terça-feira, às 15h30, o último treino antes da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A atividade acontecerá na Arena em Itaquera e deverá contar com a presença de 40 mil torcedores.

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 no Mineirão, o time paulista precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a taça no tempo regulamentar. A equipe no entanto, vem de uma sequência ruim, sem marcar e sem vencer há quatro partidas.