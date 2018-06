Podcast Corinthians: fim da negociação com Pablo serve de recado para empresários

Após meses de negociação, o Corinthians anunciou que não tem mais interesse na permanência do zagueiro Pablo, o clube não aceitou o pedido do empresário do atleta e já tem um outro defensor próximo de ser contratado. Trata-se de Marllon, da Ponte Preta. O repórter Daniel Batista comenta sobre o fim da negociação com Pablo, o acerto próximo com Marllon e diz que vê a postura dos dirigentes como uma forma de mostrar que não irão abrir mão da política de pés no chão e sem gastar grandes cifras, mesmo para atletas que já mostraram sua importância para a equipe.