Podcast Corinthians: Flávio Adauto deve deixar a diretoria após sair como candidato a vice pela oposição

Os bastidores do Corinthians estão pegando fogo com o anúncio de que Flávio Adauto e Emerson Piovesan, diretores de futebol e jurídico, respectivamente, serão candidatos como vices-presidentes da chapa do oposicionista Paulo Garcia. O repórter Daniel Batista explica o que pode acontecer e o quanto uma possível saída de Adauto pode atrapalhar no planejamento do clube para a próxima temporada.

