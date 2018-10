Podcast Corinthians: Jair deve manter ataque com Sheik e Pedrinho

O técnico Jair Ventura deve repetir pela primeira vez a escalação do Corinthians no duelo com o Bahia no próximo sábado, em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a medida acontecerá mais por falta de opções, do que pela vontade do treinador que em 11 jogos no comando colocou 11 formações diferentes.

A tendência é que ele mande a campo os mesmos titulares do empate por 2 a 2 com o Vitória do último domingo. Os atacantes Clayson e Roger, que entraram no segundo tempo da partida, receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão.