Podcast Corinthians: Jair mantém sua meritocracia e dará chance inédita a dois jogadores

O técnico Jair Ventura gostou da entrada de Ángelo Araos e Danilo na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 2 a 1 no último sábado. E como já disse por diversas vezes que em seu time joga quem está melhor, dará uma oportunidade aos dois de começar como titular na partida contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Araos vinha sendo aproveitado como segundo volante desde que foi contratado, mas já declarou em outras oportunidades que pode atuar em todas as funções de meio-campo. Danilo fez os dois gols da última partida e disse em entrevista no início da semana que se encontra 100% fisicamente e pronto para jogar os 90 minutos.