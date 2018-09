Podcast Corinthians: Jair Ventura confirma Mateus Vital na vaga de Roger

(feito por João Prata)

O técnico Jair Ventura encaminhou a escalação do Corinthians para o duelo contra o Internacional, domingo, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade será a entrada do meia Mateus Vital na vaga do centroavante Roger.

O time alvinegro ocupa a oitava colocação na tabela com 33 pontos e deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero.

%code1%