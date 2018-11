Podcast Corinthians: Jair Ventura deixa o Corinthians com comportamento exemplar

O clima no Corinthians é de férias. O time se livrou no rebaixamento e as atenções estão voltadas para a próxima temporada. Nos bastidores, a diretoria tenta o acerto com Fábio Carille e, enquanto isso, vê Jair Ventura comandar as últimas atividades antes de se despedir do clube.

Despedida esta, de comportamento exemplar. O atual treinador sairá pela porta da frente, sem criar caso, nem qualquer tipo de intriga – nunca culpou um jogador pelos maus resultados. Sairá sem promover qualquer indisposição pública com a atual diretoria, que optou por mantê-lo no cargo enquanto negociava com outro para substituí-lo.