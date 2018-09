Podcast Corinthians: Jair Ventura deve definir time em treino aberto com 38 mil torcedores

(feito por João Prata)

A expectativa é que 38 mil torcedores compareçam à Arena Corinthians nesta terça-feira para acompanhar o último treino da equipe alvinegra antes do duelo com o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

A tendência é que o técnico Jair Ventura repita a formação que empatou com o Internacional por 1 a 1 no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. A única mudança deve ser a volta do volante Ralf, que estava suspenso, na vaga de Gabriel.

O Corinthians empatou sem gols com o Flamengo no jogo de ida, no Maracanã, e avança a próxima fase com uma vitória simples.

