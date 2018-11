Podcast Corinthians: Jair Ventura deveria ter a chance de começar 2019 no clube

O Corinthians deve se livrar do rebaixamento mais pelos fracos concorrentes do que pela própria qualidade. Permanecendo na elite do futebol nacional, a diretoria deveria manter o técnico Jair Ventura no cargo.

O treinador pegou o bonde andando, um elenco desmanchado e agora que está encontrando a formação menos ruim corre o risco de ser mandando embora. Jair é um treinador jovem, tem 39 anos, não custa tento aos cofres do clube, conhece de futebol e o que não falta no trabalho do dia a dia é treino de posicionamento e finalização.

O problema é que o atual elenco é limitado. Falta um centroavante para jogar como titular. Não é à toa que Danilo, de 39 anos, fará a segunda partida seguida entre os 11. Faltam atacantes, zagueiro e laterais no elenco.

Jair já definiu com a diretoria os jogadores que voltarão de empréstimo para uma nova chance no Corinthians. Também indicou as contratações, seus atletas de confiança. O treinador deveria permanecer em 2019, montar seu time e ao menos disputar o Campeonato Paulista.