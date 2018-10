Podcast Corinthians: Jair Ventura faz testes no time antes da decisão com o Cruzeiro

O técnico Jair Ventura não contou mais uma vez com o lateral-direito Fagner, que se recupera de uma fibrose na coxa esquerda. O jogador, no entanto, foi relacionado para o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.

Sem ele, o treinador testou duas opções no setor. Primeiro escalou os titulares com Mantuan, que é o reserva imediato. Depois colocou o zagueiro Pedro Henrique. Gabriel, que vinha sendo improvisado na lateral, substituiu Douglas, que está suspenso, no meio-campo.