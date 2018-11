O futuro do técnico Jair Ventura no Corinthians depende do jogo de domingo, em Itaquera, contra a Chapecoense. Uma boa apresentação dá forças para o treinador seguir na próxima temporada. Uma derrota pode complicar a equipe na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e acabar com as pretensões dele de seguir no clube em 2019.

