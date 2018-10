Podcast Corinthians: Jair Ventura tem semana para fazer ajustes antes da decisão da Copa do Brasil

(feito por João Prata)

O técnico Jair Ventura deve começar a montar nesta terça-feira o time do Corinthians que enfrentará o Cruzeiro, dia 10, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Para a partida, o treinador tem como principal dúvida o substituto do volante Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Araos, Paulo Roberto e Gabriel brigam pela posição.

Outro problema está na lateral direita. A expectativa é que Fagner volte aos trabalhos ainda nesta semana. Ele se recupera de uma fibrose. Antes da decisão pela Copa do Brasil, o Corinthians encara o Flamengo na sexta-feira, às 21h, em casa, pelo Brasileirão. A partida deverá ser usada como teste para a final.