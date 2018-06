Podcast Corinthians: Kazim e seu esforço para superar a má fase

O Corinthians completa 107 anos nesta sexta-feira líder do Campeonato Brasileiro, com sobras, e com a expectativa de ver Kazim dando a volta por cima. O turco tem demonstrado muito sofrimento com sua má fase. Contra o Atlético-GO e nos treinamentos ele se dedica e demonstra ansiedade para voltar a marcar gols. Foi apenas um pelo time alvinegro. Conversamos com o técnico Fábio Carille e ele falou sobre Kazim e ainda apontou quem são, na opinião dele, os concorrentes do Corinthians na luta pelo título.