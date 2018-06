O Corinthians perdeu os volantes Renê Júnior e Ralf até a Copa do Mundo, pelo menos, por problemas físicos. Sem a dupla, o técnico Fábio Carille terá que apostar em Gabriel e Maycon como titulares, dupla que fez sucesso no ano passado e terá poucas opções para o setor na reserva. O repórter Daniel Batista fala do assunto e da maratona de jogos da equipe até a Copa.