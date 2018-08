O Corinthians apresenta no sábado o livro Arena Corinthians – Tu És Orgulho, da Editora Onze Cultural, que traz centenas de fotos do estádio em Itaquera, desde o início das obras até o título do Campeonato Paulista desde ano. Conheça a história da publicação nesta entrevista com o fotógrafo Bruno Teixeira Rolo.