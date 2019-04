O Corinthians enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 21h30, em Itaquera com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que garante vaga à quarta fase da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem e mesmo com uma maratona de jogos, o técnico Fábio Carille optou por mandar força máxima – a exceção é o zagueiro Manoel, machucado, que dará lugar a Marllon.