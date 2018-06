Podcast Corinthians: muitos fariam como Jô, mas se colocam como Rodrigo Caio

O gol marcado por Jô na vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Vasco, no domingo, criou-se uma grande polêmica por causa do atacante ter feito o gol de mão, mas para o repórter Daniel Batista, o assunto criou tanta comoção por ser com Jô, que acabou sendo beneficiado no passado, quando Rodrigo Caio o ajudou a escapar de punição, mas é um assunto é delicado. Muitos fariam como Jô, mas defendem que todos sejam como Rodrigo Caio. Dentro de campo, Corinthians enfrenta o Racing em um dos jogos mais complicados do ano para o time de Fábio Carille.