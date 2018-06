O Corinthians divulgou na quinta-feira o balanço financeiro do ano passado e mostrou que fechou a temporada com déficit de R$ 35 milhões. Por isso, o clube tem dificuldades para contratar reforços nesta temporada. Apesar das adversidades, o atacante Roger, ex-Inter, está chegando. O repórter Daniel Batista comenta sobre o jogador e afirma que, na sua opinião, o técnico Fábio Carille não deveria mexer no esquema tático para a entrada de um centroavante.