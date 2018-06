A vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Atlético-MG fez com que o time chegasse aos 33 jogos de invencibilidade e a pergunta que todos no futebol brasileiro se fazem é: “Quem vai parar o Corinthians?”. Equipe ainda deu sorte e conseguiu uma folga extra na tabela. Após encarar o Sport, só volta a campo no dia 19.

