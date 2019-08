Mauro Boselli utilizou as redes sociais para acabar com qualquer especulação e disse que fica no Corinthians. O clube se pronunciou nesta terça-feira e condenou a atitude da PM, que deteve um torcedor por criticar Bolsonaro. E nesta quarta, às 19h15, o time enfrenta o Goiás em jogo adiado da sétima rodada do Brasileirão. Tudo isso no podcast desta terça-feira.