Sem dinheiro em caixa para grandes investimentos, o Corinthians aposta suas fichas no bom e barato e deve anunciar, em breve, a contratação de jovens talentos. Casos de Bruno Xavier, Thiaguinho, Fassin e Rony, além do atacante Roger, jogador mais experiente. O repórter Daniel Batista fala da chegada desses reforços e da boa fase do meia Rodriguinho.