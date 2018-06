O Corinthians terá eleição para presidente no próximo sábado e a disputa promete agitar os bastidores do clube nos próximos dias. A impugnação da candidatura de Paulo Garcia faz com que aumente o temor de que a disputa na Justiça possa fazer com que o novo mandatário não consiga assumir o cargo logo após o pleito. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto.