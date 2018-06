O zagueiro Pablo não enfrentou o Botafogo, por causa de dores na coxa esquerda, mas pode encarar a Ponte Preta, no domingo. Há chances deste ser um dos últimos jogos do zagueiro com a camisa alvinegra, já que sua renovação de contrato está bastante complicada. O repórter Daniel Batista explica a situação e diz, caso Pablo saia, o que o Corinthians pretende fazer.