O meia Pedrinho tem boas possibilidades de enfrentar o Fluminense nesta quinta, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de tratamento intensivo nos últimos dias com médicos e fisioterapeutas, o jogador do Corinthians tem treinou nesta quarta-feira e não sentiu as dores no quadril que impediram sua participação no empate com o Avaí, por 1 a 1, neste final de semana.