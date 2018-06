O meia-atacante Pedrinho foi o destaque da vitória do Corinthians sobre o Patriotas, na quarta-feira, e aumentou a expectativa da torcida em cima do futebol do menino. O técnico Fábio Carille é mais cauteloso e espera pelo momento certo para dar mais espaço ao jovem de 19 anos. No momento, outros atletas aparecem na frente para ter mais oportunidades. No domingo, compromisso com o Flamengo coloca em campo o time bem entrosado contra o de estrelas.