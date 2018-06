O Corinthians mais uma vez venceu o Palmeiras e mostrou um sangue frio que fez a diferença no clássico. Agora, o desafio é diante do Deportivo Lara, quinta-feira, na Venezuela. O repórter Daniel Batista fala do desafio da equipe no exterior e comenta sobre a boa atuação de Pedrinho diante do rival alviverde.