Podcast Corinthians: Setor defensivo leva time adiante e ataque completa três jogos sem marcar

Fábio Carille acertou a defesa do Corinthians, mas está com dificuldades para fazer o ataque funcionar. O time está há três jogos sem marcar gols. Passou em branco no 0 a 0 com o São Paulo e nas derrotas para o Santos (0 a 1) e Ceará (0 a 1). Se for analisado o retrospecto no Estadual, o desempenho ofensivo é ruim. Em 17 jogos, a equipe balançou as redes apenas 14 vezes. Apesar dos pesares, o Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista e ajusta os últimos preparativos para enfrentar a Chapecoense no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.