O lateral-esquerdo Sidcley é a personificação da boa fase do Corinthians na temporada. Ele chegou ao clube sem grandes expectativas da torcida, por ser reserva do Atlético-PR, mas vestiu a camisa e parece que é titular da equipe há anos. O time ainda encara uma maratona de jogos em que será necessária uma maior rotatividade do elenco. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto.