Podcast Corinthians? Situação preocupa, mas está longe de ser desesperadora

O Corinthians perdeu para o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro e criou-se uma dúvida sobre a real qualidade da equipe. O fato é que o momento ainda não inspira grandes preocupações. O time tem apresentado uma certa instabilidade, que acaba se potencializando pela excelente campanha no primeiro turno. O repórter Daniel Batista fala do momento da equipe e diz que não há motivos, por enquanto, para desespero, e que o jogo com o Racing é uma boa oportunidade de fazer as pazes com a vitória e com uma boa atuação.